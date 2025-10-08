Atitude de Arana em Atlético-MG x Sport chama atenção: ‘Precisava demais’

O Atlético-MG saiu na frente do confronto contra o Sport, desta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o lateral Guilherme Arana marcou o segundo, dos dois gols da equipe mineira no primeiro tempo. A comemoração do atleta viralizou nas redes sociais.

Arana extravassou durante a celebração do gol. Recentemente, ele conviveu com críticas acintosas de parte da torcida do Atlético-MG. O principal foco da pressão foi uma suposta queda de rendimento do jogador.

As críticas se intensificaram devido ao momento da equipe. Sob o comando do treinador Jorge Sampaoli, o time mineiro busca se encontrar na reta final da temporada de 2025, para assim, não ter mais chances de rebaixamento no Brasileirão. Veja a repercussão da comemoração de Arana abaixo: