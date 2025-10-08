menu hamburguer
Atitude de Arana em Atlético-MG x Sport chama atenção: ‘Precisava demais’

Lateral marcou segundo gol do Atlético-MG no confronto

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
20:07
Guilherme Arana em ação durante Atlético-MG x Sport, pelo Brasileirão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)
imagem cameraGuilherme Arana em ação durante Atlético-MG x Sport, pelo Brasileirão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)
O Atlético-MG saiu na frente do confronto contra o Sport, desta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o lateral Guilherme Arana marcou o segundo, dos dois gols da equipe mineira no primeiro tempo. A comemoração do atleta viralizou nas redes sociais.

Arana extravassou durante a celebração do gol. Recentemente, ele conviveu com críticas acintosas de parte da torcida do Atlético-MG. O principal foco da pressão foi uma suposta queda de rendimento do jogador.

As críticas se intensificaram devido ao momento da equipe. Sob o comando do treinador Jorge Sampaoli, o time mineiro busca se encontrar na reta final da temporada de 2025, para assim, não ter mais chances de rebaixamento no Brasileirão. Veja a repercussão da comemoração de Arana abaixo:

