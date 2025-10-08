Vídeo de Filha de Neymar durante programa da Globo viraliza: ‘Linda’

Em meio a Data Fifa, o atacante Neymar fará uma aparição especial no programa Altas Horas, da Rede Globo, na noite deste sábado (11). Para a ocasião, o atleta protagonizou uma aparição ao lado da companheira Bruna Biancardi e de Mavie, filha do casal.

Nas redes sociais, fãs do jogador reagiram a um momento fofo protagonizado por Mavie durante as gravações do programa. Sempre participativa e expressiva, a pequena se surpreendeu ao se deparar com um drone no estúdio.

As imagens, que viralizaram, Mavie está no colo de Neymar e aparenta está com medo do recurso tecnológico. O jogador, por outro lado, tenta acalmar a filha. Veja a reação e o vídeo abaixo:

Neymar fora da Seleção

Pela terceira vez consecutiva, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de convocados sem Neymar. O Brasil disputará dois amistosos na Data Fifa: contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul, e diante do Japão, no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.

O camisa 10 já sofreu três lesões na coxa em 2025, sendo a mais recente em um treino, no dia 18 de setembro. Depois da pausa do Mundial, ele chegou a emendar nove jogos seguidos atuando os 90 minutos, mas exames apontaram uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Desde a chegada ao Santos, em janeiro, o atacante acumula 23 partidas, sete gols e três assistências. O Santos não divulgou prazo para recuperação, mas o presidente Marcelo Teixeira afirmou que espera contar com o atacante ainda antes do término do Campeonato Brasileiro. O vínculo de Neymar com o Alvinegro Praiano vai até o fim deste ano.