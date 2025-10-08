ESPN lança novo programa programa esportivo; veja
Atração irá abordar os bastidores do esporte
A ESPN estreia na próxima segunda-feira (13), às 9h, o programa "Fala a Fonte", apresentado por Bruno Vicari, com a participação dos jornalistas André Hernan e Bruno Andrade. A atração será exibida de segunda a sexta-feira no canal da emissora no YouTube, promete mergulhar nos bastidores do futebol, com foco em notícias exclusivas, apuração em tempo real e as principais movimentações do mercado da bola.
A ideia do novo programa é mostrar bastidores do futebol brasileiro. O jornalista Bruno Vicari revelou alguns detalhes do projeto inovador.
- A ideia do Fala a Fonte é trazer bastidores dos clubes, das contratações, das negociações, mas também das discussões políticas dentro das equipes. É um programa que paute o dia da imprensa esportiva e abre a programação da ESPN com informações exclusivas que repercutem ao longo de todo o dia, complementando os programas tradicionais de análise e debate da emissora - disse o comunicador.
Especialistas reconhecidos na cobertura de negociações e informações de bastidores, André Hernan e Bruno Andrade participam da grade trazendo a proposta de aproximar o público da apuração jornalística.
- O Fala a Fonte é um projeto que eu sempre idealizei. Trazer a temperatura de uma notícia, de uma contratação, tudo em tempo real ali com as fontes. A ideia é trazer o público para dentro de uma apuração, dos bastidores da notícia - explicou Hernanm que foi completado por Andrade.
- O desafio será fugir das discussões habituais e mergulhar no mundo da apuração. A meta é buscar notícias exclusivas, do Brasil ou do exterior, e até mesmo apurar em tempo real durante as transmissões, sempre em interação com o público - concluiu o jornalista.
Ideia da ESPN
A atração reforça a estratégia da ESPN e do Disney+ de ampliar sua presença no ambiente digital. Hernan e Andrade, ao lado do jornalista Felipe Silva, foram contratados recentemente justamente para fortalecer essa frente, que inclui também a transmissão ao vivo no YouTube de programas consagrados da emissora, como F Show, Mundo F e Linha de Passe. Mais recentemente, estreou ainda o B de Bola, apresentado por Fefux Ribeiro, com foco em todas as informações da Série B do Brasileirão em formato de live.
