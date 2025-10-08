Segue a maré de azar do Botafogo. Nesta quarta-feira (8), Álvaro Montoro, destaque do Alvinegro, deixou a partida entre Argentina e Nigéria, pela Copa do Mundo Sub-20, no primeiro tempo e chorando por causa de dores no ombro direito.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Botafogo busca volta por cima para retornar ao futebol

Montoro perdeu no corpo em jogada faltosa com um jogador nigeriano e caiu sobre o braço direito. Ele foi atendido ainda no campo, levantou, mas depois foi ao chão e não conteve as lágrimas. A cena não preocupa só o Glorioso, como também os Hermanos, que avançam às quartas de final.

Montoro preocupa o Botafogo após lesão (Foto: Reprodução)

Vestindo a dez de Maradona, Álvaro Montoro, camisa oito do Botafogo, foi substituído pelo atacante Gianluca Prestianni. Ele foi titular em todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, na campanha de nove pontos da Argentina.

continua após a publicidade

Ao ser levado ao banco de reservas, o jogador iniciou tratamento na região com bolsa de gelo. As câmeras da transmissão da geradora de imagens da Fifa flagraram o meia-atacante aos prantos enquanto era consolado por companheiros.

Botafogo na Copa do Mundo Sub-20

Além de Álvaro Montoro, o Botafogo também tem Jordan Barrera representando o clube na seleção colombiana. A SAF liberou os jovens de olho em valorização e "realização de sonhos", como gosta de destacar John Textor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo volta a campo apenas na próxima quarta-feira (15), no Nilton Santos, contra o Flamengo. O clássico será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.