Sucesso? Veja números das transmissões da Ge TV no primeiro mês

A Ge TV, novo projeto do Grupo Globo, completou um mês no último fim de semana, com um alcance de mais de 13 milhões de pessoas, segundo dados da Kantar. Somando todas as plataformas de distribuição, são mais de 457 milhões de visualizações de conteúdos, seja de transmissões ou postagens.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Detalhes dos números da Ge TV

A adesão do público jovem é significativa. No Globoplay, 44% da audiência da Ge TV está em pessoas entre 4 e 34 anos. Já no YouTube e no Tik Tok, na faixa entre 13 e 34 anos esse índice cresce para 53% e 64%, respectivamente.

O canal da Ge TV no YouTube chegou à marca de 8,3 milhões de inscritos, um crescimento de 29% em relação à estreia. O veículo já foi consumido em mais de 36 milhões de devices únicos, de acordo com os dados da YouTube Analytics. Já a página do canal no Tik Tok, criada no primeiro dia de transmissão, conta com mais de 690 mil seguidores e 88 milhões de videoviews.

continua após a publicidade

➡️ ESPN lança novo programa programa esportivo; veja

No Instagram, a página da Ge TV supera a marca de 500 mil seguidores. Considerando as três plataformas, são mais de 3 milhões de novos pontos de contato, somando uma base total de 9,5 milhões de seguidores não deduplicados.

As lives da Ge TV, uma das marcas do novo canal de entretenimento esportivo, alcançaram 56 milhões de visualizações no YouTube, com média de 3 milhões de alcance em devices únicos por live. A maior performance se deu em Bolívia x Brasil, pelas Eliminatórias, com 9,2 milhões de visualizações. A transmissão do Brasileirão na Ge TV possui um alcance médio 6% maior que as transmissões do streaming gratuito concorrente até o momento.

continua após a publicidade