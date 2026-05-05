Cazé TV fecha com medalhão da ESPN que estava na emissora há 14 anos

O narrador, Fernando Nardini anunciou sua saída da ESPN nesta terça-feira (5), após 14 anos de emissora e acertou com a Cazé TV, na qual irá terá a oportunidade de narrar os jogos da Copa do Mundo. Na emissora americana, Fernando era o principal narrador de futebol americano e de esportes olímpicos.

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Única detentora do direito de todos os jogos, a Cazé TV irá transmitir as 104 partidas da Copa do Mundo, em 4k, por meio do canal no Youtube.

Em publicação nas redes sociais, o narrador anunciou sua saída, despedindo-se de sua antiga casa.

Confira:

"A Espn me resgatou lá em 2012, no momento mais difícil da minha carreira, quando até eu duvidava de mim e foi a minha casa por dias, noites e madrugadas. Foram quase 15 anos. É mais que o dobro do tempo que eu passei em qualquer outro emprego. Durante essa jornada virei pai, perdi meu pai e realizei sonhos, incontáveis sonhos", escreveu.

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Fernando Nardini é o novo narrador da CazéTV (Reprodução/Instagram)

Passagem pela ESPN:

Fernando foi durante anos um dos principais rostos do tênis na ESPN, mas a relação com a emissora se desgastou recentemente. Esse cenário ganhou ainda mais repercussão com a participação dele no podcast New Balls Please, criado ao lado de Fernando Meligeni, que também já integrou o grupo como comentarista. Antes da saída, Nardini já havia sido retirado das transmissões de tênis da emissora, que possui um dos maiores portfólios da modalidade no país.

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Aos 48 anos, o jornalista acertou com a CazéTV, onde passa a integrar a equipe de narradores. No início, porém, ele não viajará para a cobertura in loco: as transmissões serão feitas diretamente do Brasil durante a primeira fase. A presença no local da competição ficará restrita ao momento decisivo, com o narrador Luís Felipe Freitas e Casimiro atuando como comentarista.

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Desde o começo da cobertura, no entanto, o canal contará com repórteres nos Estados Unidos, como Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Fernanda Gentil.

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