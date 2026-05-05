Anúncio de Hulk no Fluminense vira assunto entre torcedores: 'Não merecia'

O Fluminense anunciou o atacante Hulk, nesta terça-feira (5), após o jogador ser liberado pelo Atlético-MG. Nas redes sociais, o anúncio feito pelo clube não foi bem recebido por parte da torcida tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogador, que assinou contrato definitivo até 31 de dezembro de 2027, após ser liberado pelo clube mineiro sem custos, poderá atuar pelo Tricolor a partir da próxima janela de transferências.

No entanto, após o anúncio nas redes sociais do Fluminense, parte da torcida tricolor ficou na bronca com o formato do vídeo de divulgação .

➡️ Fluminense anuncia contratação de Hulk; veja data da apresentação

Veja a repercussão:

Quando o atacante chega?

Texto de: Maurício Luz.

Hulk chegará ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. A primeira apresentação ao torcedor está prevista para o dia 16 de maio, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O atacante vestirá a camisa 7. Até a paralisação para a Copa do Mundo, o número seguirá com Soteldo, que depois passará a usar a camisa 30.

➡️Canobbio, do Fluminense, entra na mira do River Plate

O Lance! apurou que, internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

O atacante de 39 anos é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

continua após a publicidade

Hulk durante anúncio do Fluminense como novo reforço do clube carioca. (Foto: Marina Garcia/FFC)

Revelado pelo Vitória, Hulk construiu a carreira no exterior, com passagem pelo futebol japonês e destaque no Porto entre 2008 e 2012. Na sequência, atuou pelo Zenit, da Rússia, e pelo Shanghai SIPG, da China. Em 2021, retornou ao Brasil para defender o Atlético-MG.

Pelo clube mineiro, o atacante soma 140 gols e 56 assistências, além de títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e cinco edições do Campeonato Mineiro.

Pela Seleção Brasileira, Hulk foi convocado pela primeira vez em 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2014 como titular. Também conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

🤑 Aposte em jogos do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.