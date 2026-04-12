O comentarista da Cazé TV, Fernando Campos, analisou o lance de possível pênalti para o Palmeiras no dérbi paulista e deu a sua opinião durante a transmissão da emissora. O lance ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo em lance que envolveu o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante paraguaio Ramón Sosa.

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- Eu fiquei muito na dúvida nesse lance do pênalti. Até ali na transmissão eu até falei com o Cazé na hora, falei: 'Cara, não pega em cheio, meio de raspão'. Só que olhando os ângulos que a gente teve aqui agora com mais calma, foi pênalti pro Palmeiras. - disse Fernando Campos.

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Fernando Campos, comentarista da Cazé TV. (Foto: Reprodução/Cazé TV)

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Palmeiras diz que Luighi foi agredido por funcionário do Corinthians após clássico

O Palmeiras publicou nota nas redes sociais informando que o atacante Luighi teria sido agredido por um funcionário do Corinthians enquanto se dirigia para realizar exame antidoping ao término do clássico entre as equipes.

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O atacante, junto com testemunhas do clube, irá registrar ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal), segundo informou o clube. Luighi foi acionado pela comissão técnica do Palmeiras na segunda etapa para assumir a vaga de Maurício e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos.

- Após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luighi foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no Jecrim (Juizado Especial Criminal) - publicou o Palmeiras nas redes sociais.

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A confusão teria ocorrido ao término da partida, enquanto jogadores de ambos os clubes se dirigiam aos vestiários

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