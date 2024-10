Data Fifa pode embolar disputa pela Bola de Ouro após lesão de favoritos

Mbappé e Vini Jr, dois dos favoritos à conquista da Bola de Ouro, estão machucados e não jogam na Data Fifa de outubro (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP; Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 17:14 • Paris (FRA)

A Data Fifa deste mês de outubro, que acontece entre os dias 10 e 15, pode deixar a disputa pela Bola de Ouro de 2024 ainda mais equilibrada. Isso porque três dos grandes favoritos à conquista não jogam nos próximos dias e podem abrir espaço para o crescimento de outros concorrentes. São os casos de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodri, todos lesionados.

➡️ Os 10 jogadores mais cotados para ganhar a Bola de Ouro

O brasileiro acabou cortado dos jogos do Brasil diante de Chile e Peru por uma lesão cervical sofrida na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal. Vale lembrar que o atacante é o principal favorito a levar a premiação segundo a própria imprensa europeia.

Mbappé, seu companheiro de equipe, sequer foi convocado para os jogos da França diante de Israel e Bélgica, pela Liga das Nações da Uefa. O craque foi poupado pelo técnico Didier Deschamps para se recuperar de uma lesão muscular que tem causado incômodo ao atleta.

O caso de Rodri é mais grave: um dos destaques da Espanha na conquista da última Eurocopa e dono do meio-campo do Manchester City, o meio-campista sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e está fora do restante da temporada europeia.

É difícil imaginar que apenas a Data Fifa de outubro seja decisiva para a decisão dos 100 jornalistas que elegem o melhor jogador do mundo. Entretanto, boas atuações nos jogos de seleções podem ajudar aqueles que tentam se igualar aos favoritos da premiação. São os casos de Jude Bellingham e Harry Kane.

Jude Bellingham foi convocado pela Inglaterra para os jogos diante de Grécia e Finlândia (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Ingleses correm por fora

O meia do Real Madrid já esteve melhor cotado na disputa da Bola de Ouro. Uma lesão na segunda metade da última temporada, aliada ao mau rendimento da Inglaterra na Euro e ao início fraco nas competições que correm, escantearam o jogador na corrida pelo prêmio individual.

Harry Kane, por outro lado, segue empilhando gols pelo Bayern de Munique. Na última temporada, foram 44 em 45 jogos. Até o momento, na temporada atual, balançou as redes 10 vezes em nove jogos. No seu caso, além do desempenho pela Inglaterra, pesa contra o fato de não ter conquistado títulos pelo clube alemão.

Nesta Data Fifa, a Inglaterra enfrenta Grécia e Finlândia, seleções de menor porte, pela Divisão B da Liga das Nações, o que também pode pesar contra ambos em caso de atuações de destaque.

O vencedor da Bola de Ouro será revelado no dia 28 de outubro, em cerimônia organizada pela revista "France Football". Até lá, cada detalhe pode fazer a diferença para eleger o vencedor de um dos prêmios mais imprevisíveis dos últimos anos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional