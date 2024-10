Web vai à loucura com Brasil x Argentina na Copa do Mundo de Futsal

Marlon comemorando com a camisa do Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal contra a Argentina (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 13:18 • Rio de Janeiro

Após 12 anos, a Seleção Brasileira de futsal masculino volta a disputar uma final de Mundial. Em busca do hexacampeonato, o Brasil encara a Argentina, pela decisão da Copa do Mundo de Futsal, neste domingo (6). Com a partida ainda em andamento, internautas estão indo à loucura com a vitória parcial do Brasil sobre a Argentina, sua rival histórica, por 2 a 0.

Como foram os gols do Brasil?

Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ferrão, que abriu o placar na grande final. Ainda no primeiro tempo, Rafa Santos aproveitou o rebote do goleiro argentino no chute de Valério e ampliou o placar para o Brasil, que encerrou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.

Esse jogo é a virada de chave nos confrontos Brasil x Argentina — Daniel Matos (@omatosdaniel.bsky.social) 2024-10-06T15:37:08.249Z

O Brasil dando uma surra na Argentina e assim que tem ser kkkk — anny (@lingormko.bsky.social) 2024-10-06T15:37:12.315Z

so queria expressar minha felicidade porque o brasil está ganhando de 2x0 pra argentina na copa do mundo de futsal — rk (@floweredumb.bsky.social) 2024-10-06T15:38:23.742Z

PODE VIR ARGENTINA O BRASIL TEM GOLEIRO HERMANOS — marii ✵ (@mago2910.bsky.social) 2024-10-06T15:38:46.470Z

Muito bom esse Brasil x Argentina no futsal. — Adriane ᶜʳᶠ (@drimagia.bsky.social) 2024-10-06T15:38:46.536Z