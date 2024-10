Cazé TV anuncia autorização para transmitir o Brasileirão em 2025

Cazé TV irá transmitir o Brasileirão de 2025 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro

A Cazé TV anunciou na noite desta quarta-feira (9) que irá transmitir os jogos do Brasileirão em 2025. De acordo com a publicação do perfil oficial do canal, os jogos vão ser transmitidos através do Youtube de forma gratuita para os internautas.

Esta não é a primeira vez que a Cazé TV consegue a transmissão de um evento esportivo de grande interesse público. O canal já havia transmitido a Copa do Mundo, de 2022, Eurocopa, de 2024 e as Olimpíadas de Paris, deste ano, de forma gratuita no Youtube. Os jogos da liga norte-americana de futebol americano (NFL) fora dos Estados Unidos, também são transmitidos pelo canal.

Além disso, o veículo também detém os direitos transmissões do Campeonato Francês (Ligue 1), Campeonato Alemão (Bundesliga) e das competições europeias (Conference League e Europa League). O Brasileirão chega para ser mais um produto dentro do catálogo do canal esportivo. Veja o vídeo de divulgação abaixo:

