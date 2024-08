CazéTV surpreende e suspende transmissão de gigante torneio europeu; entenda

Cazé TV suspendeu a transmissão dos jogos do Campeonato Francês (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

Quem tentou assistir aos jogos do Campeonato Francês neste fim de semana na CazéTV se surpreendeu com a não exibição das partidas. A decisão se deu por conta da usuários franceses, que estavam tentando assistir às partidas do canal de forma ilegal. A CazéTV explicou a situação através das redes sociais.

- A CazéTV, que detém os direitos de transmissão da Ligue 1, foi informada que usuários franceses estavam utilizando métodos para contornar o geoblocking (ou bloqueio geográfico) e assistir às transmissões dentro da França em algumas de suas plataformas parceiras, o que é ilegal. No caso da CazéTV, que possui direitos de transmissão da Ligue 1 apenas para o Brasil, as transmissões não podem ser visualizadas em outros países, como a França - trouxe a nota.

- Como medida de precaução, a CazéTV decidiu não exibir as transmissões dos jogos deste fim de semana, até que todas as plataformas de distribuição garantam que o conteúdo estará corretamente bloqueado para usuários fora do Brasil. As transmissões serão retomadas na próxima rodada, com a segurança de que o geoblocking está efetivamente funcionando para todos os usuários fora do Brasil - completou o canal.

Além da Ligue One, a CazéTV também transmite a Europa League, Conference League, Liga Nacional de Futsal e Brasileirão em jogos do Athletico Paranaense como mandante. Recentemente, o canal exibiu a Eurocopa e as Olimpíadas de Paris. Neste ano, a CazéTV ainda irá transmitir a Copa do Mundo de Futsal.