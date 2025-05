Cazé TV acerta chegada de novo comentarista

A Cazé TV tem um novo reforço chegando para as transmissões esportivas. Trata-se de Lucas Pedrosa. O anúncio da chegada do comentarista aconteceu nesta sexta-feira (16). Apesar da nova casa, o jornalista e manterá suas atividades no canal SBT simultaneamente a plataforma de Casimiro Miguel.

Para acertar com a nova plataforma, o comunicador deixou a Placar TV. Por outro lado, se manteve na programação do canal paulista. Na emissora da família Abravanel, Pedrosa participa do SBT Sport Rio ao lado de Fernanda Maia e Venê Casagrande.

A estreia do jornalista na Cazé TV acontece neste sábado (17), durante a transmissão da partida entre PSG e Auxerre, jogo que encerra a temporada do Campeonato Francês. Vale destacar, que Pedros é um dos reforços da Cazé TV para a cobertura do novo Mundial de Clubes da FIFA, programado para junho e julho de 2025. A plataforma detém os direitos de transmissão de todos os jogos do torneio.

Careira de Lucas Pedrosa

A carreira do comentarista começou em 2016 no Esporte Interativo, onde cobriu o Vasco da Gama como setorista. Entre 2019 e 2021, trabalhou na Band antes de se juntar ao SBT Sports Rio. Com forte identificação com o clube curzmaltino, Pedrosa mantém presença nas plataformas digitais. Seu canal no YouTube ultrapassa 200 mil inscritos.