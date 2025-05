Comentarista pede demissao da ESPN e acerta com a CazéTV

O comentarista Fernando Campos está de saída da ESPN. Em contato com o Lance! a emissora confirmou que o desligamento do profissional foi motivado por uma decisão pessoal de carreira. Donan, como é conhecido pelo público, optou por pedir demissão do canal após quatro anos de serviço.

De acordo com a apuração do portal "F5", da "Folha de São Paulo", o novo destino do comentarista é a Cazé TV. A mudança teria sido motivada por uma projeto pessoal do jornalista. Fernando Campos deve assinar contrato com o canal esportivo da Livemode, parceira do streamer Casimiro Miguel, nos próximos dias.

A chegada do profissional é motivada por um alto investimento do veículo para a a transmissão do Mundial de Clubes. O canal, presente no Youtube, irá transmitir 39 jogos da competição, incluindo todas as partidas de times brasileiros. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense são os representantes nacionais no novo torneio da FIFA.

Passagem de Fernando Campos na ESPN

O comentarista esteve no tradicional canal esportivo pelos últimos quatro anos. Durante o período, ele foi personagem presente no programa "SportCenter". A edição em que atuava era a das 16h, que tinha a apresentação de Gláucia Santiado.

Além disso, Donan também chegou a participar de transmissões esportivas do futebol nacional e internacional. A principal cobertura do profissional foi nos torneios da Copa Sul-Americana e Premier League.

