O empate do Flamengo por 1 a 1 com o Athletico contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que anunciará a lista de convocados nesta segunda-feira (18). Após a partida, o treinador do time carioca, Leonardo Jardim, mandou um recado ao técnico da Canarinho, demonstrando confiança nos jogadores rubro-negros que estão na pré-lista e podem ir à Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— O que eu falaria para o Ancelotti é que qualquer um desses sete jogadores do Flamengo tem qualidade para representar a seleção. São jogadores adaptados a grandes competições, jogam Libertadores, são atuais campeões da Libertadores e do Brasileiro. Têm uma história já consolidada na carreira. Por isso, acredito que, se convocar alguém além do Danilo, que publicamente já está convocado, ele pode utilizar mais jogadores nossos — disse Jardim.

Jardim manda recado para Ancelotti, que assistiu Athletico x Flamengo (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Todos os sete jogadores que estão na pré-lista da Seleção Brasileira estiveram em campo neste domingo em Curitiba. São eles: os zagueiros Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-esquerdo Alex Sandro; o meio-campista Lucas Paquetá; e os atacantes Samuel Lino e Pedro. Todos, inclusive, começam a partida como titulares.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Entre eles, quem mais chamou atenção foi Pedro, autor do gol de empate do Flamengo fora de casa. Outro destaque positivo foi Léo Pereira, que participou da jogada do gol. Os demais tiveram atuações mais discretas.

Convocação

O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.