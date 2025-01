Fiel se empolga com atuação de meia em jogo do Corinthians: ‘Nunca Critiquei’

O Corinthians faz a segunda partida na temporada. Neste domingo (19), o Timão enfrenta o Velo Clube, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O treinador Ramón Díaz promoveu a entrada de nove jogadores em relação ao time que venceu o RB Bragantino por 2 a 1, na primeira rodada.

Igor Coronado é um dos jogadores que tiveram sua primeira oportunidade na temporada. Substituto de Rodrigo Garro, que se recupera de uma lesão no joelho, o meia aproveitou a chance e deixou uma boa impressão para a Fiel. Na primeira etapa, o camisa 77 abriu o placar após fazer um belo gol de falta da entrada da área.

O jogador de 33 anos foi contratado no ano passado, junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, com a expectativa de ser o maestro da equipe. Ao longo do ano, o jogador perdeu espaço no time titular e viu Rodrigo Garro se destacar.

Com a atuação no primeiro da temporada, muitos torcedores usaram as redes sociais para manifestar palavras de apoio ao meia. Igor Coronado chegou a ficar entre as palavras mais digitadas do X durante a partida.

Veja a reação da torcida

Campanha no Campeonato Paulista

O Timão busca se isolar na liderança do Grupo A do Paulistão. Na primeira rodada, o clube alvinegro venceu o RB Bragantino por 2 a 1, fora de casa, em Bragança Paulista. Se vencer o Velo Clube, o Corinthians chega a seis pontos e supera o Mirassol, que soma três pontos após a goleada por 6 a 0 contra o Água Santa, também neste domingo (19).

