Atacante do Corinthians compra clube da Terceira Divisão do Paraguai Jogador e o irmão adquiriram time no qual começaram a jogar futebol

Irmãos Romero compram clube paraguaio (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Irmãos Romero compram clube paraguaio (Foto: Reprodução/Redes Sociais)