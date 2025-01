Cazé TV divulga chegada de ex-Globo para cobertura do Paulistão

O canal Cazé TV anunciou um novo reforço para as transmissões esportivas da temporada de 2025. Trata-se da jornalista Carol Barcellos, ex-Globo. A comunicadora chega a nova empresa após deixar a antiga emissora em agosto de 2024. Apesar do novo vínculo, ela ainda se mantém repórter do Times Brasil/CNBC.

Na passagem pela TV Aberta, Carol Barcellos ganhou reconhecimento pelas coberturas em grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, além da participação em quadros de esportes radicais no "Esporte Espetacular". Ela chega a Cazé TV como reforço para as transmissões do Campeonato Paulista 2025.

- Carol Barcellos está confirmadíssima no Paulistão na Cazé TV. O time tá brabo ou não tá? 🔥 Carol, que continua na Times Brasil/CNBC, vai apresentar as transmissões da CazéTV direto dos estádios - publicou o canal nas redes sociais.

Campeonato Paulista

O Paulistão de 2025 começar nesta quarta-feira (15), com 16 equipes, distribuídas em quatro grupos na fase inicial. Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2. Por outro lado, os dois melhores classificados de cada grupo avança para a faça eliminatória do torneio. O campeonato será disputado entre os dias 5 de janeiro e 26 de março.

Grupo A

Corinthians

Inter de Limeira

Mirassol

Botafogo-SP

Grupo B

Santos

Red Bull Bragantino

Portuguesa

Guarani

Grupo C

São Paulo

Novorizontino

Água Santa

Noroeste

Grupo D

Palmeiras

Ponte Preta

São Bernardo

Velo Clube