Flamengo toma decisão sobre processo contra ESPN e jornalista

O Flamengo e o ex-presidente do clube, Rodolfo Landim, desistiram do processo movido contra o comentarista Gian Oddi e a ESPN, informou o portal "F5" nesta segunda-feira (10). A ação havia sido aberta em 2020 após uma crítica de Oddi à postura do clube durante a pandemia de Covid-19.

O caso já tramitava no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando o pedido de arquivamento foi aceito pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do processo.

A decisão de retirar a ação partiu do atual presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que assumiu o comando do clube em janeiro deste ano, depois da derrota do clube em segunda instância. Também faziam parte do processo o ex-vice-presidente jurídico Rodrigo Dunshee de Abranches e o próprio Landim, que tentaram dar continuidade à ação mesmo após a desistência oficial do Flamengo, mas acabaram por abandonar o caso no fim de maio.

A disputa judicial começou em março de 2020, após Gian Oddi criticar a diretoria rubro-negra por ter se posicionado contra a paralisação do Campeonato Carioca no início da pandemia. Na ocasião, o comentarista da ESPN discordou da postura dos dirigentes.

- Nada justifica a postura desses dirigentes de tentarem manter o campeonato, de continuar com os jogos, porque eles sabem muito bem quais seriam as consequências de continuar jogando. É uma diretoria desumana. Já se mostrou uma diretoria desumana, e tem se mostrado uma diretoria desumana, no caso dos garotos do Ninho, e volta a se mostrar uma diretoria desumana, que pensa em dinheiro.

Na primeira instância, o Flamengo, Landim e Dunshee venceram a ação, que previa indenização de R$ 45 mil por danos morais. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Oddi e a ESPN conseguiram reverter a decisão, anulando a condenação. O clube e os ex-dirigentes recorreram ao STJ, mas acabaram desistindo do processo.