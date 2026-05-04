Carol Portaluppi vai à loucura após Flamengo x Vasco: 'Vou infartar'

Flamengo e Vasco empataram em 2 a 2 no Maracanã, diante de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Durante o jogo, Carol Portaluppi, filha do atual comandante do Vasco, Renato Gaúcho, publicou em via redes sociais, reações do clássico e expectativas para o próximo duelo da equipe.

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Pedro foi destaque ao balançar as redes e ter sofrido um pênalti. Na reta final, Robert Renan e Hugo Moura empataram para o Cruzmaltino.

Carol Portaluppi declara ansiedade em acompanhar Vasco na próxima partida (Foto: Reprodução/Instagram)

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Reações de Carol Portaluppi durante jogo do Vasco

Durante o rolar da bola, a filha de Renato Gaúcho postou alguns stories em seu Instagram, mostrando sua nítida ansiedade e emoção durante o clássico carioca:

- Agora estou mais calma, estou sem voz, rouca. Fico muito nervosa durante o jogo, tenho a impressão que vou ter um "treco", fico me tremendo. O Vasco me dá a impressão que vou infartar em qualquer momento, nunca aconteceu isso comigo - afirmou Carol.

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Posteriormente, Carol Portaluppi também mencionou que não pôde ir ao Maracanã acompanhar seu pai, no entanto, estará presente em São Januário no próximo duelo do Vasco:

- O importante neste momento é que vou para São Januário, fui barrada para este jogo, mas estou sonhando com o jogo que vou daqui duas semanas. Estou muito ansiosa, quero muito ir, quero ver se estará cheio. Já devo ter ido em treino, mas em jogo não fui. Era muito nova, por isso não lembro, mas em jogo acredito que nunca fui, então vai ser a primeira vez. Agora vou conseguir ter esta memória, estou muito animada para falar a verdade - declarou a filha de Renato.

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Como foi Flamengo x Vasco?

Texto de Lucas Bayer e Pedro Cobalea

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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