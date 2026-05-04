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Arena do Palmeiras recebe novo nome e web dispara: 'Muito melhor'

Nubank substitui Allianz como detentora dos naming rights do estádio

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/05/2026
11:58
Após 13 anos de contrato, Allianz encerra período no Palmeiras (Foto: Divulgação)
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Foi divulgado nesta segunda-feira (4), o a nova nomenclatura para o estádio do Palmeiras. O novo nome da arena foi decidido por votação popular, que aconteceu durante o mês de abril. Foi escolhida a opção Nubank Parque. A divulgação dividiu a opinião dos internautas nas redes sociais.

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Allianz, antiga detentora dos naming rights, encerra contrato com o Alviverde após 13 anos expondo seu nome em frente ao estádio.

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Reação negativa com novo nome do estádio do Palmeiras

➡️Patrocinadora define novo nome da arena do Palmeiras após votação popular

Como foi a negociação

Texto de Vitor Palhares

Nubank Parque foi o nome mais votado, com cerca de 47% da preferência, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. As alternativas Parque Nubank e Nubank Arena ficaram atrás na escolha popular.

A data oficial de início da ação será anunciada em breve. A transformação visual completa e a oficialização da arena como Nubank Parque estão previstas para o fim de julho, quando também serão apresentadas as novas cores e o logotipo da marca.

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De acordo com fontes ouvidas, o acordo entre WTorre e Allianz era considerado financeiramente defasado, apesar dos reajustes anuais pela inflação. Os valores oferecidos pelo Nubank, inclusive, são superiores aos do contrato atual.

Segundo apuração da reportagem, o Nubank pagará US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) por temporada. O acordo seria válido até 2044, quando se encerra a parceria entre Palmeiras e WTorre. Os valores não foram confirmados de forma oficial pelas partes envolvidas.

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Nubank chega para substituir Allianz como detentora dos naming rights do estádio do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Nubank chega para substituir Allianz como detentora dos naming rights do estádio do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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