Arena do Palmeiras recebe novo nome e web dispara: 'Muito melhor'
Nubank substitui Allianz como detentora dos naming rights do estádio
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Foi divulgado nesta segunda-feira (4), o a nova nomenclatura para o estádio do Palmeiras. O novo nome da arena foi decidido por votação popular, que aconteceu durante o mês de abril. Foi escolhida a opção Nubank Parque. A divulgação dividiu a opinião dos internautas nas redes sociais.
Nubank Parque: Patrocinadora define novo nome da arena do Palmeiras
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Allianz, antiga detentora dos naming rights, encerra contrato com o Alviverde após 13 anos expondo seu nome em frente ao estádio.
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Reação negativa com novo nome do estádio do Palmeiras
➡️Patrocinadora define novo nome da arena do Palmeiras após votação popular
Como foi a negociação
Texto de Vitor Palhares
Nubank Parque foi o nome mais votado, com cerca de 47% da preferência, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. As alternativas Parque Nubank e Nubank Arena ficaram atrás na escolha popular.
A data oficial de início da ação será anunciada em breve. A transformação visual completa e a oficialização da arena como Nubank Parque estão previstas para o fim de julho, quando também serão apresentadas as novas cores e o logotipo da marca.
De acordo com fontes ouvidas, o acordo entre WTorre e Allianz era considerado financeiramente defasado, apesar dos reajustes anuais pela inflação. Os valores oferecidos pelo Nubank, inclusive, são superiores aos do contrato atual.
Segundo apuração da reportagem, o Nubank pagará US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões) por temporada. O acordo seria válido até 2044, quando se encerra a parceria entre Palmeiras e WTorre. Os valores não foram confirmados de forma oficial pelas partes envolvidas.
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