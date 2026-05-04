Felipe Melo sai em defesa de jogador criticado no Flamengo: 'É complicado'

O Flamengo empatou com o Vasco por 2 a 2, na tarde deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, Felipe Melo saiu em defesa de um atleta criticado por torcedores do Rubro-Negro e criticou o técnico Leonardo Jardim.

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No programa "Fechamento Sportv", o comentarista defendeu Wallace Yan, que foi criticado por não cortar o cruzamento que originou o gol de Hugo Moura.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Leonardo Jardim por empate do Vasco

-Vou defender o garoto. Quando você entra no segundo tempo, principalmente no final, e ele tinha brigado por três bolas em sequência. Você vê que ele estava meio afobado. Até você entrar no ritmo, é complicado, precisa de tempo. No momento do cruzamento, ele já tinha dado três piques em sequência - analisou sobre o gol sofrido pelo Flamengo.

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- Para mim, teve dedo do treinador. Tem dedo do treinador para vencer jogos, e a gente tem que ser justo, mas temos que criticar também. O Leonardo Jardim convidou o Vasco a atacar o Flamengo. Em certos momentos, o time estava todo recuado. Abdicou de jogar, com esse timaço. Já vi por muito menos, treinadores brasileiros serem taxados de retranqueiros - completou Felipe Melo.

Pedro, do Flamengo, finaliza pressionado pelos defensores do Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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