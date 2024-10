Análise: Mudanças atrapalham sucesso do Corinthians nas copas

Corinthians precisa vencer na Argentina para chegar na decisão sem penalidades







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 25/10/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

A Fiel saiu da Neo Química Arena preocupada com o futuro do Timão na Sul-Americana. O Corinthians empatou com o Racing por 2 a 2, jogando em Itaquera, e terá que decidir seu futuro na competição jogando na Argentina.

O clube alvinegro apresentou um bom desempenho ofensivo no jogo. Yuri Alberto fez dois gols e manteve a boa fase. O Timão teve boas chances na segunda etapa para sair com a vitória, mas não obteve sucesso na finalização.

➡️Corinthians: Ramón explica entrada de Romero e diz que é um técnico ofensivo

Por outro lado, o clube voltou a tomar dois gols jogando dentro de casa. Em três das últimas quatro partidas na Neo Química Arena, o Corinthians empatou com o Racing e Internacional por 2 a 2 e venceu o Athletico Paranaense por 5 a 2.

O desempenho oscilante da equipe recai sobre as escolhas de Ramón Díaz. Com três frentes em quase toda sua passagem pelo clube alvinegro, que começou em julho, o treinador precisou dosar o elenco entre decisões na Copa do Brasil, Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O técnico fez mudanças entre as peças que tem no elenco. Nesta semana, por exemplo, Carrillo não jogou contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, mas foi titular no empate contra o Racing. Uma decisão justa do treinador para evitar o desgaste.

Entretanto, a falta de certeza do técnico entre esquemas táticos causa dúvidas no torcedor em qual é a cara do Corinthians de Ramón Díaz.

Corinthians empatou com o Racing em 2 a 2 na Neo Química Arena Foto: Anderson Romao/AGIF

Entrada de Romero

O duelo contra o Racing foi uma mostra dessas incertezas. Ramón Díaz escalou o Corinthians para a partida com quatro meias: Martínez, Charles, Carrillo e Garro. Durante a primeira etapa, o venezuelano se machucou e exigiu uma mudança do treinador.



Ao invés de manter a formação tática, optou por colocar Romero na partida. O Corinthians passou a jogar com três atacantes, uma mudança drástica na maneira de jogar do time ainda no primeiro tempo.

É discutível dizer se essa foi a razão para o empate do Timão. O Corinthians chegou a fazer 2 a 1, mas sofreu o empate na volta do intervalo. Entretanto, foi nítido que Charles estava sobrecarregado como primeiro volante.

Aos dez minutos do segundo tempo, Martirena driblou o meia, que não conseguiu alcançar o atleta do Racing, e chutou para marcar o segundo gol da equipe argentina. Pouco tempo depois, o jogador foi substituído por Alex Santana, com características defensivas parecidas às de Martínez.

Copa do Brasil

No empate entre Corinthians e Flamengo por 0 a 0, no último domingo (20), o treinador optou por iniciar a partida com três atacantes. Talles Magno, Romero e Yuri Alberto fizeram parte do ataque do Timão naquele jogo, que culminou na eliminação do Timão na competição nacional.

O ataque do Timão foi inoperante naquela partida, mesmo atuando com um a mais desde a expulsão de Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo.

Goleada

No jogo anterior ao do Flamengo, o Timão venceu o Athletico Paranaense com autoridade por 5 a 2. Nesta partida, Ramón Díaz escalou o Corinthians no 4-4-2. O meio foi formado por Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro. Uma aposta que deu certo.

Justificativa

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Racing, Ramón Díaz se colocou como um treinador que gosta de ser ofensivo e que corre riscos por isso.

- Quando vejo que a equipe precisa de um meia, eu coloco, mas quando precisamos de gente no ataque eu coloco. Por isso, acredito que depois da mudança fizemos o gol. Corinthians tem um treinador com características ofensivas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

Ter diferentes padrões táticos é algo que engrandece o trabalho de um treinador. Agora, Ramón Díaz tem a missão de planejar como o time vai entrar em campo no jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Racing. Para sonhar com uma decisão, o Timão não pode sofrer gols.