Casagrande detona atacante do Cruzeiro: ‘Mimado e egocêntrico’

Após dizer que está insatisfeito com as poucas oportunidades recebidas por Leonardo Jardim, Dudu não será relacionado para o confronto deste domingo (27), contra o Vasco, pela sexta rodada do Brasileirão. Incomodado com a situação, o ex-jogador Walter Casagrande escreveu na coluna pessoal do UOL que o atacante "se acha mais jogador do que realmente é".

- Alguém tinha dúvida de que o "mimado" Dudu iria criar problemas no Cruzeiro? Eu não tinha nenhuma dúvida. Já não era titular do Palmeiras há um tempo, é mimado, se acha mais jogador do que realmente é, além de viver num universo paralelo em relação ao seu momento atual - detonou.

- Só o Alexandre Mattos mesmo para contratar o Dudu e pagar uma fortuna para um jogador egocêntrico e que só pensa nele, e não no grupo. Dudu é aquele cara que, se for titular, está tudo certo. Mas se o treinador escolher outro jogador como titular, ele começa a tentar colocar a torcida e a imprensa contra o treinador da vez, que nesse caso é o Leonardo Jardim - alertou Casagrande.

- Hoje em dia, o Dudu não seria titular absoluto em nenhum grande time porque não é confiável em campo, e muito menos fora dele. A entrevista suja que Dudu deu, se fazendo de vítima e tentando fazer Léo Jardim de vilão mostra o seu comportamento antiético, como já demonstrou ter várias vezes em sua carreira - finalizou.

O que disse Dudu?

Depois do jogo, o camisa 7 deu uma forte declaração após a derrota do Cruzeiro para o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Na zona mista do estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, o jogador afirmou não ter entendido por que ficou fora dos titulares nas três partidas anteriores do Cruzeiro.

- Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e, depois, começa a ser reserva. Eu estava em uma sequência boa. Não sei porquê o treinador optou. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos - disse Dudu.