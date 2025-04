Dudu é cortado do confronto entre Cruzeiro e Vasco pelo Brasileiro

Cruzeiro e Vasco se enfrentam às 18h30 deste domingo (27), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Brasileirão. Porém, sem a presença do atacante Dudu, que foi cortado da lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim. A informação foi inicialmente passada pela jornalista Samuel Venâncio.

A Raposa é o mandante do jogo, mas não pode atuar no Mineirão, porque o estádio de Belo Horizonte está cedido para show do cantor Gusttavo Lima neste sábado (26). O jogo terá transmissão da TV Record, do Premiere e da Cazé TV.

Após treinar no Chile, na manhã dessa sexta-feira (25), o Cruzeiro embarcou num vôo fretado para Uberlândia, interior de Minas Gerais. Porém, após ficar sabendo que tinha sido cortado da lista de relacionados, Dudu retornou para a capital Belo Horizonte.

O que disse Dudu?

Depois do jogo, o camisa 7 deu uma forte declaração após a derrota da equipe mineira para o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Na zona mista do estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile, o jogador afirmou não ter entendido por que ficou fora dos titulares nas três partidas anteriores do Cruzeiro.

- Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e, depois, começa a ser reserva. Eu estava em uma sequência boa. Não sei porquê o treinador optou. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos - disse Dudu.

Cruzeiro x Vasco é tradição

O confronto entre Cruzeiro e Vasco é um dos mais respeitados do país, reunindo torcidas fiéis e muitos títulos nacionais. Ambas as equipes já foram campeãs brasileiras, da Copa do Brasil e têm vasta experiência em torneios sul-americanos. O histórico mostra uma disputa parelha, com alternância de fases e campanhas marcantes, como a vitória celeste por 3 a 0 em pleno São Januário em 2017 ou a vitória cruzmaltina por 3 a 0 no Mineirão, em 2011.

A cada nova edição do Brasileirão, Cruzeiro x Vasco carrega consigo o peso da tradição, a força de torcidas gigantescas e a expectativa de mais um capítulo equilibrado na história do futebol brasileiro.