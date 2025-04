Escalações de Palestino x Cruzeiro: Gabigol e Dudu confirmados

Os atacantes Gabigol e Dudu estão de volta à equipe do Cruzeiro para a partida desta quinta-feira (24), contra o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Os jogadores, que ficaram no banco nas últimas três partidas, foram confirmados pelo técnico Leonardo Jardim, que decidiu poupar alguns titulares por causa do desgaste físico provocado pela sequência de jogos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Outras novidades no Cruzeiro são o jovem volante Murilo Rihkman e o meia Rodriguinho. O volante Lucas Romero está improvisado na lateral direita. O meia Matheus Pereira e os laterais Fagner e William não viajaram para o Chile.

Assim, o Cruzeiro está escalado com:

Cássio, Lucas Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Walace, Murilo Rhikman e Rodriguinho; Lautaro Diaz, Gabigol e Dudu.

O Cruzeiro perdeu os dois primeiros jogos pela Sul-Americana: 1 a 0 para o Unión, em Santa Fé, na Argentina, e 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão. Assim, precisa dos três pontos diante do Palestino, nesta quinta-feira (24), para continuar na briga pela classificação para o mata-mata da Sul-Americana.

continua após a publicidade

Técnico Leonardo Jardim decidiu poupar jogadores diante do Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Palestino estreou perdendo para o Mushuc Runa no Equador por 3 a 2 e venceu o Unión de Santa Fé por 2 a 0, em casa. Está com três pontos, na segunda posição, à frente do time argentino no saldo de gols.

➡️Terremoto atinge local da partida do Cruzeiro na Sul-Americana

Time equatoriano lidera grupo do Cruzeiro na Sul-Americana

O Mushuc Runa lidera o Grupo E, depois que, na abertura da terceira rodada, na quarta-feira (23), derrotou o Unión de Santa Fé por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Riobamba, no Equador. Foi a terceira vitória da equipe equatoriana, que chegou aos nove pontos.

continua após a publicidade

O Palestino, do técnico Lucas Bovaglio, está escalado com:

Perez, Espinoza, Ceza, Suárez e León; Martínez e Julian Fernández; Carrasco, Abrigo e Benítez; Marabel.