Casagrande detona Neymar: ‘Não está nem aí para nada’

Publicada em 10/11/2024 - 11:02

Falta de "dedicação e seriedade" de Neymar, desde a lesão que o tirou dos gramados por mais de um ano, não agradam Casagrande. Em sua coluna no "Uol", o jornalista fez uma análise sobre a possível rescisão de contrato do Al-Hilal com Neymar Jr., além das chances do atacante retornar ao futebol brasileiro, para defender o Santos.

Possível saída de Neymar do Al-Hilal

Na última quarta-feira (6), a possibilidade de Neymar voltar a ficar livre no mercado da bola foi divulgada pelo portal "Uol", já que Al-Hilal estaria estudando a opção de demitir o jogador brasileiro, antes do fim previsto do contrato. Os motivos foram analisados por Casagrande, que entende que, embora o marketing seja positivo ao clube árabe, o "retorno foi zero na parte esportiva".

- Na dedicação, na seriedade e nos cuidados, Neymar demonstrou ser o mesmo de sempre, ou seja, não está nem aí para nada além de si mesmo. Logo após a cirurgia, Neymar foi para o seu cruzeiro e não fez a fisioterapia seriamente como faria em um clube. Ficou jogando pôquer de madrugada com a perna dobrada, além de rodas de samba na mesma posição, e isso todos viram - comentou o jornalista.

A lesão de Neymar aconteceu após um mês de sua estreia no Al-Hilal, somando apenas cinco partidas com o time de Jorge Jesus no período. A atitude do jogador, segundo Casagrande, descontentou o clube árabe desde o início de recuperação, mas que a equipe havia resolvido esperar a volta do craque aos gramados. No entanto, o retorno não foi como pensaram, já o atacante sofreu nova lesão e ficará pelo menos mais algumas semanas fora.

- O primeiro sinal de descontentamento com suas atitudes foi a de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Iriam esperar até janeiro para avaliar suas condições e, aí, sim, decidirem o que fazer, só que já estão avaliando uma possível saída de Neymar. Se ele estivesse minimamente bem, com uma evolução clara de suas condições, talvez o Al-Hilal não estivesse pensando em rescindir o contrato - analisou Casagrande.

Jorge Jesus e Neymar

Além das decisões do Al-Hilal, o jornalista brasileiro comentou a importância de Jorge Jesus na situação de Neymar. De acordo com Casagrande, o treinador também não está satisfeito com a forma do jogador de lidar com as responsabilidades em sua recuperação e com o time. Além de comparar Jesus com outros grandes nomes do futebol brasileiro.

- As falas de Jorge Jesus desde o início não foram a favor do Neymar, não por implicância do treinador, mas porque ele estava percebendo algo que não lhe agradava. Pela primeira vez Neymar encontrou um treinador e um clube que não passaram a mão na sua cabeça, e sim o cobraram de forma firme e clara - afirmou o jornalista.

- Jorge Jesus não é como Tite, Fernando Diniz e Dorival Jr. Com ele, o jogador tem que ser profissional, e Jorge Jesus jamais será refém do jogador, principalmente de alguém com o histórico de deboche do Neymar - completou.

Futuro de Neymar no futebol

O futuro de Neymar ainda se encontra "em aberto", com rumores de uma possível retorno do craque ao futebol nacional, para defender o Santos, caso saia do Al-Hilal. No entanto, para Casagrande, o jogador não voltará a ser o craque "muito acima da média" que era destaque do Alvinegro Praiano e do Barcelona. Agora, as "contusões mal recuperadas" dificultarão que o atacante volte ao nível de antes. Assim, o jornalista afirma que "quem viu, viu; quem não viu, não verá mais".

Pelo Al-Hilal, desde agosto de 2023, Neymar atuou em sete partidas, com um gol e duas assistências. Nas ocasiões, o atacante só participou de todo os minutos das partidas em quatro oportunidades, além de entrar no segundo tempo nas outras três.