Mauro Cezar alfineta torcida do Botafogo após vaias no Nilton Santos

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 19:49 • Rio de Janeiro

O jornalista Mauro Cezar Pereira alfinetou a torcida do Botafogo após a presença de vaias no Estádio Nilton Santos. A manifestação de parte dos torcedores alvinegros aconteceu neste sábado (9), depois do apito final do empate sem gols com o Cuiabá, pelo Brasileirão.

Através de uma postagem nas redes sociais, o comunicador, sem citar nomes, mandou uma indireta para a torcida alvinegra. Para provocar, ele usou a referência de um mantra dos torcedores do Botafogo: "Ninguém ama como a gente". Contudo, Mauro aproveitou as vaias para brincar com a frase.

- Ninguém vaia como a gente - provou o jornalista.

Botafogo tem queda de vantagem na liderança

A equipe do técnico Artur Jorge dominuou as ações em campo e flertou com a vitória em diversas oportundiades. Contudo, o Cuiabá conseguiu segurar o resultado fora de casa. O cenário gerou uma insatisfação por parte da torcida do alvinegro, que aproveitou o momento para vaiar o time.

Com o empate sem gols contra o vice-lanterna do Brasileiro, o Botafogo viu a vantagem para o vice-líder Palmeiras diminuir na tabela de classificação do campeonato. Agora, o alvinegro está apenas quatro pontos na frente do principal rival pelo título do Brasileiro de 2024.

Vale lembrar, que Botafogo e Palmeiras ainda se enfrentam neste segundo turno em uma disputa direta pelo título. A partida está marcada para acontecer no dia 26 de novembro, às 21h30, no Allianz Parque. O resultado do encontro pode indicar um novo favorito a conquista do campeonato nacional.