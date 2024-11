Web reage a gol de Kaio Jorge: ‘Calando todo mundo que criticou’

Kaio Jorge comemorando seu gol sobre o Criciúma (Foto: Alessandra Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 19:38 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro recebe o Criciúma, no Mineirão, na noite deste sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. Logo no início de jogo, Kaio Jorge marcou um gol para a Raposa, deixando o clube mandante em vantagem no placar. O gol do camisa 9 rendeu muitos elogios da torcida Celeste nas redes sociais.

Confira os comentários dos torcedores no Cruzeiro no x:

Kaio Jorge marcou o primeiro gol do confronto entre Cruzeiro e Criciúma, no Mineirão (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

