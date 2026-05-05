'Trato como filho': Abel explica gesto para Flaco López em vitória do Palmeiras

Um gesto de Abel Ferreira foi destaque na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores. Após a equipe abrir o placar, o treinador mostrou o dedo do meio para Flaco López, autor do primeiro gol alviverde em Lima.

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- É o jogador que mais dou na cabeça. Ele fez assim para mim (ok) eu fiz um gesto para ele (dedo do meio), não sei se viram. Eu cobro muito dele e ele sabe o que tem que fazer. Eu explico de manhã, tarde e noite. Mando vídeos no Whatsapp. Ele sabe o que eu cobro dele. Ele tem tudo para ser um centroavante top mundial, mas no Palmeiras, eu trato ele como se fosse um filho - explicou o treinador.

Com o gol marcado nesta terça-feira, Flaco López chegou a 13 na temporada e ampliou a vantagem na artilharia da equipe, posto que também manteve em 2025, quando superou a concorrência de Vitor Roque.

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As atuações recentes ajudam Flaco López na briga por uma das 26 vagas na convocação de Scaloni para a Copa do Mundo. O atacante tem sido chamado com frequência e aparece como opção no banco da atual campeã mundial.

Dentro de campo, o Palmeiras venceu por dois gols de vantagem, com um marcado em cada tempo. Após a partida, Abel voltou a defender a consistência da equipe e, ao mesmo tempo, reclamou do calendário, que, segundo ele, impede treinos e descanso do elenco.

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- Quero ser criticado quando a equipe jogar mal. Precisamos trabalhar e treinar. Não treinamos, só recuperamos. Como vou treinar se não tenho tempo para treinar? Só peço que seja igual para todos - completou.

O Palmeiras retorna a São Paulo nas próximas horas e iniciará a preparação para enfrentar o Sporting Cristal na Academia de Futebol. A tendência é que a delegação viaje rumo a Belém no sábado, véspera do confronto contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro.

Flaco López durante vitória do Palmeiras na Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

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