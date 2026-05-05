O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Os atacantes Flaco López e Ramón Sosa marcaram os gols do Alviverde.

continua após a publicidade

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira retomou a liderança do Grupo F, agora com oito pontos, dois à frente dos peruanos. Cerro Porteño, com quatro pontos, e Junior Barranquilla, com um, se enfrentam na quinta-feira, na Colômbia.

+ Torcedores questionam gesto de Abel após gol do Palmeiras: 'Para quem?'

Como foi o jogo entre Sporting Cristal e Palmeiras

Primeiro tempo: marasmo e artilheiro

Os minutos iniciais da partida apresentaram poucas emoções. Ambas as equipes optaram por impor um ritmo lento em campo, com o Palmeiras levando vantagem nas divididas. No retorno da parada para hidratação, a equipe de Abel Ferreira aumentou o ímpeto e chegou ao primeiro gol com Flaco López.

continua após a publicidade

Segundo tempo: Sosa e controle

O segundo tempo foi de domínio do Palmeiras, com alguns contra-ataques do adversário e gol de Ramón Sosa, que definiu o placar em Lima. Com as rotações da comissão técnica após o resultado garantido, Paulinho teve pouco mais de cinco minutos em campo após reestrear no clássico contra o Santos.

Gustavo Gómez durante partida do Palmeiras na Libertadores (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Ramón Sosa aproveitou um presente do zagueiro Lutiger para empurrar a bola para o fundo das redes e fazer 2 a 0 para o Palmeiras na partida. O gol garantiu tranquilidade no duelo auge deixa a equipe em situação confortável no Grupo F, com dois jogos em casa para encerrar a primeira fase.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Flaco López abriu o placar, alcançou 13 gols na atual temporada e mantém a artilharia da equipe, assim como em 2025. O argentino aproveitou cruzamento de Arias, que deu sua primeira assistência com a camisa alviverde.

Ficou abaixo 📉

O gramado do Estádio Alejandro Villanueva, com falhas, desníveis e buracos, foi o principal destaque negativo da partida entre as equipes.

Não vou ver isso sozinho 😱

Durante a comemoração do primeiro gol, Abel Ferreira foi flagrado mostrando o dedo do meio na transmissão da partida. O gesto não foi revisado pela equipe do VAR.

Ei, Juiz... 🟥

Mesmo árbitro que apitou a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Darío Herrera foi discreto na vitória alviverde na mesma cidade em que optou por não expulsar Pulgar, após entrada na canela do zagueiro Bruno Fuchs

Dê suas notas aos jogadores do Palmeiras:

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL 0 X 2 PALMEIRAS

LIBERTADORES - 4ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de maio, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

🟨 Árbitro: Darío Herrera

🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti e Maximiliano del Yesso

📺 Quarto ábitro: Sebastian Zunino

⚽ Gols: Flaco López e Ramón Sosa (PAL)

Cartões amarelos: Távara (SCR); Giay e Gustavo Gómez (PAL)

⚽ ESCALAÇÕES

SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)

Dego Enríquez; Leandro Sosa (Wisdom), Miguel Araujo, Luitger e Cristiano; Távara (Cabellos), Yotún e Santiago González (Juan González); Maxloren Castro, Irven Ávila (Vizeu) e Iberico (Gabriel).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Lucas Evangelista); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emi Martínez), Jhon Arias (Felipe Anderson) e Allan; Ramón Sosa (Jefté) e Flaco López (Paulinho).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

⚽ Aposte na vitória do Palmeiras @1.64 contra o Sporting Cristal

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.