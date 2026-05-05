Abel afirma que Palmeiras teve pedido negado pela CBF e defende atuação após vitória

Abel Ferreira afirmou, em coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores, que o Palmeiras teve dois pedidos para antecipar jogos negados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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As partidas citadas referem-se aos jogos contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e o Jacuipense, pela Copa do Brasil.

- A direção (do Palmeiras) não quis falar (anteriormente), mas eu falo. Pedimos para antecipar o jogo contra o Bragantino e da Copa do Brasil e nos foi negado. Vínhamos de dois blocos de 4 jogos seguidos de dois em dois dias - explicou o treinador.

Ao citar algumas críticas direcionadas à qualidade de jogo do Palmeiras durante a sequência que garante a liderança do Brasileirão e da Libertadores, Abel Ferreira voltou a destacar a consistência do projeto, responsável por levar o clube a 13 finais nos últimos anos, incluindo três de Libertadores. O treinador assumiu o comando da equipe no fim de 2020 e permanece no cargo desde então.

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- O que posso dizer é que nossa equipe é consistente, chegou em 13 finais, é competitiva e entrega tudo que tem - detalhou.

Com a vitória por 2 a 0, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo F, agora com oito pontos, dois à frente do Sporting Cristal. Cerro Porteño, com quatro, e Junior Barranquilla, com um, se enfrentam na quinta-feira, na Colômbia.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Outras respostas de Abel Ferreira

Paulinho

- O que vocês precisam saber é que ele está seguindo um protocolo que vamos continuar. É decisão do treinador, conversando com o jogador e com o departamento médico. De resto, vocês não precisam saber de mais nada.

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Atuações do Palmeiras

- Quero que me digam quem está jogando bem de forma consistente. São Paulo? Corinthians? Santos? Cruzeiro? Flamengo? Ou olhamos para o momento? Eu não faço avaliações sobre o momento. O que vamos fazer é o que sempre fizemos. Falar de consistência, trabalho e contexto. Não podemos criar frangos e querer comer picanha.

Calendário

Quantas vezes o Palmeiras enfrentou equipes com mais tempo de descanso? Eu gosto do Palmeiras porque é um clube solidário, que pensa no futebol brasileiro como um todo, não apenas em si. Quero ser criticado quando jogarmos mal, mas como treinar a equipa sem tempo? Não conseguimos trabalhar como deveríamos. Só peço igualdade para todos.

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