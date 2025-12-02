Casagrande aponta clubes rebaixados no Brasileirão de 2025

O ex-jogador Casagrande cravou os quatro clubes que serão rebaixados no Campeonato Brasileiro de 2025. Antes da 37 rodada, que começa a ser disputada nesta terça-feira (2), dez clubes ainda podem jogar a Série B no próximo ano. São eles: Corinthians, Grêmio, Vasco, Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️ Vampeta crava clubes rebaixados do Campeonato Brasileiro de 2025

Durante o programa "Galvão e amigos", da última segunda-feira (1), o atual comentarista afirmou que vê o Internacional e o Santos como os possíveis rebaixados. Casagrande também destacou a possibilidade do Ceará também amargar o rebaixamento.

— Das duas vagas que faltam, acredito que o Internacional vai cair. O Santos vai brigar contra o Ceará até a última rodada. E para mim, o Peixe vai cair — disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Briga pelo rebaixamento no Brasileirão

O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.

A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes.

continua após a publicidade

Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento por conta do melhor saldo de gol.