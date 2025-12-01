Conselho Deliberativo do Santos se reúne para votar orçamento do ano que vem

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir nesta segunda-feira (1º), em formato híbrido e digital, às 19h30 (de Brasília), para votar a aprovação do relatório contábil administrativo do 3º trimestre deste ano, além da proposta orçamentária para o ano que vem.

Santos tem apenas 12 vitórias em 25 jogos como mandante nesta temporada.

ORDEM DO DIA

1 . Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 2 . Comunicações da Mesa; 3 . Homenagem à Torcida Sangue Jovem; 4 . Apresentação pelo Conselho Fiscal do Relatório Contábil Administrativo referente ao 3º Trimestre de 2025; 5 . Apreciação, discussão e votação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2026, com parecer do Conselho Fiscal; 6 . Assuntos de interesse do Clube.

Relatório

O relatório do 3º trimestre deste ano destacou que o Conselho Fiscal alertou para o fato de que os custos relacionados a Neymar alteram significativamente as despesas do clube, sendo necessário "tomar atitudes para que os números não se distanciem do que foi orçado". Além disso, o Conselho Fiscal ponderou que, apesar do aumento das receitas, a equalização entre custos e despesas permanece discrepante, e que os números precisam se aproximar do orçamento previsto para colaborar com um cenário mais favorável à realidade do clube.

Orçamento 2026

O orçamento do clube também será um dos temas da reunião, e ajustes financeiros são previstos em diversas áreas, como Comitê de Gestão, Comunicação, Conselho Deliberativo, Esportes Olímpicos, Futebol de Base e Profissional, Feminino, Jurídico, Marketing, Patrimônio, RH, Gestão Administrativa e Tecnologia. Há ainda a previsão de aumento no total de custos e despesas.

O que vem pela frente

O Santos ainda tem duas decisões pela frente para garantir a permanência na Série A do ano que vem. Primeiro, entra em campo nesta quarta-feira (3) contra o Juventude, às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Depois, fecha o campeonato no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro.

O Peixe é atualmente o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 41 pontos — mesma pontuação do Internacional, que abre o Z4.