Diante do Juventude, Vojvoda busca primeira vitória fora de casa no comando do Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca sua quinta vitória no comando do Santos e a primeira atuando fora da Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano volta a campo na próxima quarta-feira (3), contra o Juventude, às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A equipe comandada pelo argentino precisa vencer para seguir fora da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No momento, soma 40 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro time do Z4, mas leva vantagem no saldo de gols: -11 contra -12 da equipe de Porto Alegre.

Até agora, Vojvoda dirigiu o Peixe em 16 partidas, acumulando quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Os triunfos aconteceram nos clássicos: 1 a 0 sobre o São Paulo, 3 a 1 contra o Corinthians e 1 a 0 diante do Palmeiras, além do 3 a 0 sobre o Sport, na última sexta-feira (28).

Confira o retrospecto:

16 JOGOS - 4 VITÓRIAS - 8 EMPATES - 4 DERROTAS

31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Cícero de Souza Marques - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

20/10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

01.11 - Santos 1 x 1 Fortaleza - Vila Belmiro - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

09.11 - Flamengo 3 x 2 Flamengo - Maracanã - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

15.11 - Santos 1 x 0 Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.11 - Santos 1 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

24.11 - Internacional 1 x 1 Santos - Beira-Rio - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.11 - Santos 3 x 0 Sport - Vila Belmiro - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

16 jogos

4V - 8E - 4D

41.7% aproveitamento

19 gols marcados

19 gols sofridos

Vojvoda comanda treino do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente?

O Santos deve contar novamente com Neymar atuando no sacrifício, por conta da lesão no menisco do joelho esquerdo. O Peixe teve o camisa 10 na vitória sobre o Sport, após ele ter sido poupado contra o Colorado.

Tiquinho Soares, que sentiu um incômodo no joelho esquerdo diante do Leão da Ilha, será reavaliado, mas não preocupa.

Vojvoda afirmou, em entrevista coletiva na última sexta-feira (28), que a missão do Santos ainda não está cumprida no campeonato.

– Não sei se animicamente serve para amanhã. A partir de domingo, ainda estamos em alerta. Eu estou, os jogadores têm que estar em alerta, todo o Santos tem que estar em alerta. Quando jogamos com foco, acho que estamos ligados do jeito que precisamos estar nesses momentos e nessa situação – completou o treinador, após o duelo contra o Sport.

O Santos encerra a preparação para enfrentar o Juventude, já rebaixado, nesta terça-feira (2), às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé.