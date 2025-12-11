Casagrande elege gigante do Brasileirão como melhor time fora da Europa

Enquanto analisava as dificuldades dos campeonatos nacionais e internacionais, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande elegeu o Flamengo como o melhor time do mundo fora da Europa. Segundo ele, as conquistas do Brasileirão e da Libertadores garantem essa marca ao clube carioca.

Para o comentarista, independente do resultado na Copa Intercontinental de 2025, a equipe rubro-negra já deve ser considerada a melhor do mundo, devido às conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Na visão de Casagrande, essas são as duas competições mais difíceis fora do território europeu. Confira abaixo.

- Na minha visão, analisando as dificuldades dos campeonatos continentais, tirando os grandes times da Europa, o Flamengo é o melhor time fora da Europa. Isso não garante uma classificação e nem o título. Independentemente de qualquer resultado, o Flamengo é campeão do campeonato mais difícil fora da Europa, que é o Brasileirão, e é campeão do torneio continental mais difícil depois da Champions League. Então, na minha análise, o melhor time fora da Europa é o Flamengo - concluiu Walter Casagrande.

Flamengo inicia preparação para semifinal do Mundial

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (11) em Doha, no Catar, após a vitória diante do Cruz Azul, do México, no Mundial. A atividade, a primeira visando a partida contra o Pyramids, no sábado, contou com a participação de Pedro.

O atacante do Flamengo chegou a ser relacionado para a partida contra o time mexicano. Entretanto, ainda sem condições de jogo, não foi utilizado. Nesta quinta, Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola.

Agora, a expectativa é para saber quando Pedro estará liberado para jogar. Inicialmente, a tendência era que o atleta não jogasse mais nesta temporada. No entanto, com o avanço na recuperação, há a possibilidade dele ficar à disposição para uma possível final, disputada no dia 17 de dezembro. Isso dependerá do dia a dia do jogador.

