A espera pode estar prestes a acabar. Neymar voltou a ser relacionado para uma partida do Santos após pouco mais de um mês fora dos gramados por conta de uma lesão na coxa esquerda. Trata-se do confronto contra o CRB, desta quinta-feira (22), pela terceira fase da Copa do Brasil. O ex-jogador Casagrande analisou o possível retorno do camisa 10 aos gramados.

Durante participação no programa "News Esporte", o atual comentarista brincou com o retorno de Neymar aos gramados. Em tom de deboche, Casagrande "comemorou" o retorno do jogador, mas alertou sobre uma possível zebra na partida.

- Finalmente ele vai fazer alguma coisa pelo Santos, né? Mas vai em uma roubada. Para jogar contra o CRB, fora de casa e precisando vencer a partida. O Santos tem que ir lá, jogar contra uma equipe empolgada e com um estádio lotado - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- É o jogo mais difícil de hoje. Agora, se o Neymar vai entrar ou não, vai depender do técnico. Mas acho difícil ele ir para não jogar - concluiu.

Santos x CRB

Logo na partida do possível retorno, Neymar terá uma missão complicada pela frente. O Santos precisa vencer o CRB, fora de casa, nesta quinta-feira (22), para se classificar as oitavas de final da Copa do Brasil. O cenário existe por conta do empate no primeiro confronto por 1 a 1, na Vila Belmiro, no último dia primeiro de maio.

O retorno do camisa 10 aos gramados é rodeado de grandes expectativas. Pelos últimos 36 dias. O atacante esteve durante o período se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. A última partida de Neymar foi na vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.