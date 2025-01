Carro de piloto da Fórmula 1 sofre acidente de transito em Mônaco

Um acidente envolvendo uma Ferrari F40, avaliada em US$ 2,5 milhões, ocorreu em Mônaco no último domingo (19). O carro de luxo é associado ao piloto de Fórmula 1 Lando Norris, da equipe McLaren. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram o momento exato do acidente, que não deixou nenhuma vítima fatal.

continua após a publicidade

➡️ Em meio a polêmica com Rivaldo, Neymar faz publicação com ‘dedo do meio’

➡️ Ferrari brinca sobre céu nublado em 1º dia de Hamilton: ‘Garoa tipicamente britânica’

No registro, o carro de luxo aparece deslizando em uma pista da cidade-estado até colidir com o guarda-corpo. O incidente não resultou em feridos, mas levantou questões sobre a identidade do motorista no momento do acidente. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não se sabe se era Lando Norris que pilotava o veículo.

Rumores apontam que o motorista poderia ser um amigo próximo do piloto da Fórmula 1. Após perder o controle e bater na lateral da rodovia, o veículo consegue retonar e seguir a direção normalmente até parar danificado na lateral da via. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O carro de Lando Norris

A Ferrari F40, associada a Lando Norris é um veículo produzido entre 1987 e 1992. O modelo icônico da marca de automóveis italiano é raro, e apresenta apenas 1.311 unidades fabricadas ao redor do mundo. Equipada com um motor V8 biturbo, o carro alcança 471 cavalos de potência, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e uma velocidade máxima de 320 km/h.