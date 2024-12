Lawson revela plano da Red Bull para temporada 2025 da Fórmula 1

Anunciado como piloto da Red Bull para temporada 2025 da F1, Liam Lawson admitiu que o principal trabalho junto aos taurinos será tentar se aproximar de Max Verstappen — algo que ninguém consegue desde a passagem de Daniel Ricciardo pelo time principal. No entanto, o neozelandês fez questão de frisar que também pensa em ir além.

continua após a publicidade

— Eu sei qual será meu papel na equipe: tentar ficar próximo de Verstappen e garantir pontos úteis para o Mundial de Construtores. Porém, como todos os pilotos, também tenho o sonho de vencer o Mundial de Pilotos. Mas sei que não é um objetivo que eu possa traçar imediatamente — disse Lawson à Sky Sports.

➡️Campeão da F1, Verstappen analisa escândalo de Horner na Red Bull

Sei que meu ponto de comparação é o melhor piloto do grid, e é por isso que todos sofreram ao lado dele admitiu Lawson.

Lawson reconheceu que o carro apresenta certas dificuldades, solucionadas apenas por Verstappen, mas ressaltou o trabalho que vem desempenhando junto à Red Bull nos últimos anos. Além disso, mesmo com a possibilidade de encarar um destino parecido a Alexander Albon, Daniil Kvyat e Sergio Pérez, Liam ainda prefere estar em um carro que já comprovou que pode ser campeão.

continua após a publicidade

— Pelos últimos dois anos, como reserva da Red Bull, pude estudar todos os dados, escutar as comunicações com os engenheiros e fazer alguns testes. Posso dizer que os carros são nervosos, algo que Max conseguiu domar com seu talento. Entro em um carro competitivo, que acabou de vencer o título mundial. É um sonho — finalizou Lawson.

Liam Lawson foi promovido a piloto titular da Red Bull para temporada 2025 (Foto: AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.