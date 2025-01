Ferrari brinca sobre céu nublado em 1º dia de Hamilton: ‘Garoa tipicamente britânica’

Frio, céu nublado e uma garoa fina e insistente. Esses foram os ingredientes que compuseram o tempo em Maranello no primeiro dia de trabalho de Lewis Hamilton na Ferrari. Mas a equipe levou a situação na brincadeira, já que nada poderia ser mais “tipicamente britânico” para recepcionar o heptacampeão.

De acordo com o portal italiano AutoRacer, Hamilton chegou por volta das 10h locais (6h de Brasília, GMT-3) desta segunda-feira (20). Depois, às 11h30 (7h30 de Brasília) teve a primeira reunião com figuras importantes do corpo técnico — entre elas, o chefe, Frédéric Vasseur.

Em seguida, Lewis fez as primeiras fotos oficiais como piloto Ferrari em frente à casa de Enzo Ferrari, fundador da escuderia, e tendo a companhia da F40. Um porta-voz da equipe confirmou que Lewis participou de “um programa de imersão total de um dia inteiro, visitando todos os departamentos para conhecer a equipe”.

- O trabalho continua amanhã (21), com mais reuniões técnicas e briefings, conforme iniciam-se os preparativos para o que será uma temporada muito movimentada - acrescentou.

Sobre a chuva fina que pintou o céu de Maranello, a Ferrari não deixou por menos: “Até mesmo o clima ajudou a fazer Lewis se sentir em casa, com um céu nublado e uma garoa tipicamente britânicos”, encerrou.

Lewis Hamilton na sede da Ferrari (Foto: Ferrari)

Se o tempo colaborar, a previsão é de que Hamilton vá à pista de Fiorano na quarta-feira (22), mas não há certeza quanto ao modelo que será conduzido por ele. Na próxima semana, a Ferrari reservou mais três dias de teste em Barcelona. Ao todo, Lewis poderá rodar 1.000 km em até quatro dias.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.