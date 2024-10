Carlos Simon aponta erro de arbritragem em Internacional e Flamengo

Internacional e Flamengo ficaram no empate (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 22:36 • Porto Alegre (RS)

Comentarista da ESPN, Carlos Eugênio Simon analisou lance polêmico na partida entre Internacional e Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em post nas redes sociais, o ex-árbitro discordou da decisão da arbitragem, que não marcou pênalti em toque de mão do lateral do Flamengo Guillermo Varela.

Na análise, Simon afirma que Varela intercepta a bola com os dois braços para frente, o que configura um gesto antinatural.

- O jogador do Flamengo se joga na bola, dá um carrinho com os dois braços para frente, o que caracteriza o gesto antinatural. Se ele colocasse o braço esquerdo no gramado, como braço de apoio, não seria pênalti, seria um gesto natural. Neste caso, é antinatural, ele se joga com os dois braços para frente, em uma ação de bloqueio. Pênalti. Errou a arbitragem em não marcar.

(Foto: Reprodução / Premiere)

O lance aconteceu quando o jogo estava 1 a 0 para o Flamengo, em gol marcado por Carlos Alcaraz. Logo depois, Enner Valencia igualou o placar em 1 a 1, que ficou assim até o final do jogo. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

