Filipe Luís explica Gabigol no banco e poucas substituições em Inter x Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 21:46 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís optou por deixar Gabigol no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador do Rubro-Negro explicou a escolha, afirmando ter preferido Bruno Henrique por questões táticas.

- Optei por começar com o Bruno (Henrique). Ele está em um grande momento, ataca muito os espaços. Estudei bastante a equipe do Inter e acreditei que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique com a velocidade dele. E depois ele sustentava. A pressão do Inter é uma pressão muito forte e sempre que tivesse um desafogo, ele poderia aguentar bem a bola, por isso optei por ele ao invés do Gabe - disse o técnico.

Poucas substituições

Filipe Luís comentou também o porquê de não ter usado todas as substituições. O treinador fez apenas duas alterações no time que iniciou o jogo, com as saídas de Plata e Alcaraz e entradas de Michael e Matheus Gonçalves.

- Foi um grande jogo das duas partes. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé. Tivemos muitos erros técnicos e de posicionamento no segundo tempo, e isso acabou dando mais posse de bola ao Inter, que estava atrás no placar e é uma coisa natural - explicou o comandante do Flamengo

- A minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar. Optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre dão tudo e por isso eles sempre acabam cansados. Em todos os jogos acabam exaustos porque dão tudo pelo clube e pelo grupo. Foi uma decisão minha porque acreditava que com as trocas poderia baixar um pouco no quesito nível porque, como falei, era um jogo muito difícil de se entrar do banco - completou.

