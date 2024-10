Filipe Luís sai em defesa de Evertton Araújo após erro em Inter x Flamengo: ‘Grande jogo’

Copiar Link

Publicada em 30/10/2024 - 22:00

Filipe Luís, técnico do Flamengo, defendeu Evertton Araújo após o empate em 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o jovem fez um "grande jogo", apesar do erro que gerou o gol do adversário nos minutos finais.

- Não tive conversa com ele ainda, mas ele sabe que fez um grande jogo. Não lembro de ele ter perdido outra bola, sinceramente. E sim lembro de outros jogadores que perderam outras bolas e não acabaram em gol. Da parte do treinador, ele não vai ter nenhuma crítica em relação a isso porque ele está fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer - disse o técnico.

- Vão existir erros, e infelizmente ele acabou pagando caro. Mas analiso o jogo com mais frieza. Existiram outros lances em que perdemos a bola em pior posicionamento do time em campo e não acabaram na nossa rede. São coisas naturais do futebol. A única coisa é que ele não se abata, que continue trabalhando porque é um menino muito bom. Ele vem crescendo muito, aprendendo muito e é importante para mim - completou Evertton Araújo.

Como foi o jogo?

Internacional e Flamengo empataram 1 a 1 nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Fla abriu o placar com Carlos Alcaraz, de pênalti, no último lance do primeiro tempo, mas o Inter chegou ao empate com Enner Valencia nos minutos finais da partida. Com o resultado, o Colorado permanece na quinta colocação com 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma 55 pontos logo acima, em quarto.

