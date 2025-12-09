Carlos Alberto encerra polêmica com Arrascaeta, do Flamengo: 'Parar com o mimimi'

Durante uma entrevista para o "Charla Podcast", o ex-jogador Carlos Alberto encerrou a longa polêmica com o craque Arrascaeta e revelou que admira o camisa 10 do Flamengo. Segundo ele, o meia uruguaio já escreveu seu nome na história do clube e deve ser considerado o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente.

A polêmica começou após uma declaração de Carlos Alberto, que afirmou ter jogado mais que Arrascaeta, em seu auge. Alguns anos depois, os dois personagens se enfrentaram no "Jogo das Estrelas", partida beneficente organizada pelo ídolo Zico, e o camisa 10 da Gávea aplicou uma caneta no ex-jogador, alimentando mais um capítulo dessa polêmica.

Desta vez, Carlos Alberto resolveu colocar um fim nesse assunto e se declarou para o jogador do Flamengo. Confira abaixo.

- Eu gosto dele para c******. Eu compro camisa do Flamengo para os meus filhos, meu filho tem foto com o Arrascaeta. Tá jogando muito, está na história do Flamengo, como um dos maiores ídolos da história. O fato de eu falar que no meu auge eu fui melhor que ele, não estou falando que ele é ruim. As pessoas tem uma mania, que por exemplo, quer ver uma comparação? O maior não quer dizer que é melhor. Quem teve a carreira maior? Rivaldo ou Djalminha? - disse, antes de completar.

Respondendo ao questionamento, os apresentadores do podcast elegeram o Rivaldo com uma carreira maior que Djalminha.

- Mas, para mim, o Djalminha é melhor. Entende o que estou falando? É sobre analisar e parar com o mimimi. Eu acho que ele joga para c******, hoje é o melhor jogador do Brasil. Sabe quem eu paro para ver o jogo hoje? Só do Arrascaeta e do Neymar, me dá prazer ver esses caras jogar - comentou Carlos Alberto.

Como foi último treino do Flamengo antes da estreia no Mundial?

Texto por: Marcos Vinícius Ferreira e Pedro Werneck

Na véspera do Derby das Américas — jogo que marca a estreia do Flamengo na Copa Intercontinental da Fifa — a equipe rubro-negra realizou, nesta terça-feira (9), seu último treino no CT Al Ersaal, em Doha (Catar). Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Rubro-Negro enfrentará o Cruz Azul, vencedor mais recente da Champions da Concacaf.

O treino começou por volta das 10h15 (de Brasília, 16h15 no horário local), com transmissão da "Flamengo TV". Durante o período aberto à imprensa, os jogadores fizeram atividades em campo reduzido, o famoso "bobinho". Veja como foi abaixo.

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam pelo chamado "Clássico das Américas" da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (10). Se vencer os mexicanos, o Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Em caso de classificação, a final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

