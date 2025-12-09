Rivais reprovam declaração de Filipe Luís, do Flamengo: 'Ele vai conseguir'

Uma nova polêmica agitou os bastidores do futebol brasileiro nesta segunda-feira (8), e uma fala de Filipe Luís, técnico do Flamengo, viralizou entre os rivais nas redes sociais. O Rubro-Negro está em Doha, no Catar, para a disputa do Mundial.

Depois do Rubro-Negro protocolar, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma proposta por padronização dos gramados no país, a polêmica dos gramados se instaurou novamente na mídia. O técnico Filipe Luís, do Flamengo, falou sobre o tema.

- Sobre os gramados, primeiro, temos que começar pelo básico. Por que ninguém respeita e canta o hino nacional antes dos jogos do brasileiro? Os torcedores dão risada, cantam outra música por cima. Ninguém respeita um minuto de silêncio. Que campeonato da Europa tem seis clubes que vão jogar no campo sintético? Isso desvaloriza nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir. Para a saúde dos jogadores, o ideal é quem joguem em gramados naturais de boa qualidade - declarou Filipe Luís, do Flamengo.

Nas redes sociais, muitos rivais desaprovaram a fala do técnico do Rubro-Negro. A declaração foi reprovada principalmente por rivais que tem gramado sintético, como Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG. Veja os comentários sobre a fala de Filipe Luís, do Flamengo:

Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Veja reação dos rivais com fala de Filipe Luís, do Flamengo

Outras falas do treinador

O comandante rubro-negro também ressaltou a qualidade dos campos da final da Libertadores, no Monumental de Lima, no Peru, e dos estádios catari. Filipe Luís, do Flamengo, usou esses exemplos para justificar que os clubes brasileiros têm condições de fazer o mesmo, e com grama natural.

— Não entrei no estádio ainda (Ahmad bin Ali), mas tenho certeza que é lindo e estará em perfeitas condições, é um estádio de Copa do Mundo. Na final da Libertadores, no Peru, em Lima, um lugar que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado que jogamos no ano. Se é possível fazer isso lá e no Catar, também é no Brasil. Precisamos de investimento, padronização e cobrança para, a longo prazo, conseguir esse nível de gramado e estádios — concluiu Filipe Luís, técnico do Flamengo.