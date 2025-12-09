IA prevê o resultado de Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil

Com os ingressos esgotados, a torcida do Cruzeiro promete uma grande festa no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília). De olho nesta decisão, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta da inteligência artificial do "X", cravar o resultado da partida.

continua após a publicidade

➡️Corinthians, Cruzeiro, Vasco ou Flu? Luxa crava campeão da Copa do Brasil

Previsão da IA para Cruzeiro x Corinthians

Após o encerramento do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians concentram suas esperanças de título na Copa do Brasil. Apostando em um resultado para a partida de ida das semifinais, a inteligência artificial cravou que o Cabuloso irá construir uma vantagem para o segundo jogo. Confira abaixo.

Primeiro tempo

Contando com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro deve tomar a iniciativa no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Com muita movimentação e qualidade na troca de passes, a equipe mineira construiu as principais oportunidades nos primeiros 45 minutos e chegou ao primeiro gol após uma cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

Segundo tempo

Buscando equilibrar a partida, o Corinthians voltou do intervalo com modificações na equipe titular e começou a incomodar os donos da casa. No entanto, a pressão não durou muito e foi o Cruzeiro quem ampliou a partida, após uma jogada individual de Kaio Jorge.Já nos acréscimos, o Corinthians conseguiu diminuir com uma bonita cobrança de falta.

Com o resultado previsto pela inteligência artificial, o Timão teria que vencer o segundo jogo por dois gols de diferença, enquanto o Cruzeiro jogaria pelo empate, para garantir a classificação para a final. O segundo jogo acontece no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Quem avançar encara o vencedor de Vasco x Fluminense.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas