São Paulo tem nova baixa para enfrentar o Mirassol

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Mirassol em jogo que acontece neste sábado, dia 24 de maio. O Tricolor ganhou mais uma baixa no departamento médico para o jogo. Ruan com dores no joelho direito, ficou em tratamento no REFFIS Plus e não será relacionado.

Além de Ruan, o time não contará com Lucas Moura, Ferreirinha, Calleri e Luiz Gustavo. Marcos Antonio e Lucca são dúvidas.

A manhã de treinamento no CT da Barra Funda começou com o processo de aquecimento, que contou com exercícios com bola. Zubeldía orientou um trabalho tático, que simulou situações de jogo e trabalhou as cobranças de bolas paradas.

O Tricolor soma duas vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a 11ª colocação, com 12 pontos. A única derrota do São Paulo foi para o Palmeiras, na oitava rodada, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1.

Ruan sentiu dores na manhã desta sexta-feira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja provável escalação do São Paulo

O São Paulo chega com uma provável escalação formada por Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.