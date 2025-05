Após nove temporadas no São Paulo, Reinaldo reencontra o ex-clube com a camisa do Mirassol

O jogo entre São Paulo e Mirassol, neste sábado, 24 de maio, será marcado por um reencontro importante: Reinaldo enfrentará o clube pelo qual mais atuou em sua carreira.

O palco da partida será o Morumbis, o que torna o reencontro ainda mais especial. Pelo Tricolor, segundo dados do Sofascore, Reinaldo disputou 366 jogos, sendo titular em 326 deles. Marcou 32 gols, deu 43 assistências e conquistou um título durante sua trajetória no clube.

Foram duas passagens do "Kingnaldo" pelo São Paulo: de 2013 a 2016 e de 2018 a 2022. Em janeiro, ele foi contratado pelo Mirassol, onde vem se destacando pela liderança e pelos bons números nesta temporada.

No Campeonato Brasileiro, foi titular em oito das nove rodadas disputadas pelo Mirassol. Além disso, alcançou um feito histórico: tornou-se o lateral-esquerdo com o maior número de participações em gols na era dos pontos corridos, com 35 gols e 45 assistências.

Reinaldo é artilheiro do Mirassol (Foto: Pedro Zacchi)

São Paulo x Mirassol no Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Mirassol neste sábado (24), no estádio Morumbis, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 14 gols marcados — atrás apenas do Flamengo, que soma 17.

Já o Tricolor Paulista sofreu menos gols, mas também marcou pouco. Ao todo, são oito gols feitos e sete sofridos. A equipe soma duas vitórias, seis empates e uma derrota, ocupando a 11ª colocação, com 12 pontos.

A única derrota do São Paulo foi para o Palmeiras, na oitava rodada, por 1 a 0, na Arena Barueri. Na última rodada, o Tricolor venceu o Grêmio por 2 a 1.