Campeão mundial, ídolo do Corinthians crava resultado de Palmeiras x Chelsea

Ex-atacante do Corinthians, Emerson Sheik provocou o Palmeiras antes do confronto contra o Chelsea pelo Mundial de Clubes. A partida acontece nesta sexta-feira (4), às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, pelas quartas de final da competição. Em entrevista à ESPN, o ex-jogador brincou com a situação.

- Olha gente, de boa. Não me levem a mal, tá? Vou pegar leve hoje com vocês. Não, de verdade, estou torcendo para o futebol brasileiro. Vou torcer para o Palmeiras. Vai ser um jogaço. Um jogo bom. Torcendo muito para o Palmeiras… Vai ser 2 a 1 para o Chelsea (risos). Não vai dar de novo - brincou Sheik.

A provocação do ex-atacante remete ao histórico de confrontos entre clubes brasileiros e o Chelsea em competições intercontinentais. Sheik conquistou o título mundial pelo Corinthians em 2012, quando o time paulista venceu o Chelsea por 1 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, com gol de Paolo Guerrero.

O Palmeiras, por outro lado, perdeu para o Chelsea por 2 a 1 no Mundial de 2021, disputado no Mohammed bin Zayed Stadium, nos Emirados Árabes. Na ocasião, Romelu Lukaku e Kai Havertz marcaram para os ingleses, enquanto Raphael Veiga fez o gol palmeirense.

Emerson Sheik foi peça importante na conquista tanto da Libertadores quanto do Mundial pelo Corinthians, consolidando seu nome na história recente do clube alvinegro. O vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea avançará para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes.

