Bruno Formiga discorda de convocação de Ancelotti: 'Para mim basta'

A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia (disputados nos dias 26 e 31 deste mês, respectivamente) foi divulgada nesta segunda-feira (16). Neymar não teve seu nome relacionado por Ancelotti, e Bruno Formiga, comentarista da GE TV, se opôs à decisão do treinador.

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O comentarista argumentou que a presença de Neymar, mesmo que longe de sua melhor fase, ainda abala qualquer time adversário e quanto isso pode ajudar a Seleção em momentos necessários.

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- Eu levaria o Neymar para a Copa sem nem pensar duas vezes. Eu acho que hoje ele quer muito, mas assim, não tem uma relação com o Ancelotti - afirmou o comentarista durante o podcast 'Benjamemucho'.

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Posteriormente, o jornalista completou sua fala criticando alguns nomes que já passaram pela Seleção em épocas importantes:

- Você vai levar quem? O Antony, Igor Jesus? O Neymar hoje consegue jogar seis, sete, oito jogos seguidos? Em qual nível? 60%, 70%? Para mim basta - argumentou.

➡️Confira a convocação da Seleção Brasileira para os Amistosos

Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)

Convocação de Ancelotti para os amistosos

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

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Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

Números de Neymar pela Seleção

Neymar, desde sua estreia em 2010, acumulou 128 partidas e 79 gols, além 59 assistências. O craque do Santos disputou três edições de Copa do Mundo (2014, 2018 e 2022). Também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, disputado no Rio de Janeiro, marcando o gol na final, além de ter vencido a Copa das Confederações em 2013, onde foi eleito o melhor jogador do torneio.

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